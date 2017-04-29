Учёные определили причины возникновения «кожного оргазма»

Некоторые люди, слушая приятную для них музыку, ощущают, как по позвоночнику словно мурашки пробегают. Это чувство называют «эстетическим ознобом» или «кожным оргазмом». Учёные из Университета штата Юта выяснили причины его возникновения.

Эксперты отмечают, что подобные же ощущения бывают, когда человек смотрит на какую-то очень красивую картину, наблюдает яркую сцену в кино и так далее. По результатам исследований, около двух третей всего населения планеты могут испытывать «кожный оргазм», как сообщает «Версия.Инфо». При прослушивании музыки это ощущение возникает, в основном, когда имеют место неожиданные переходы, изменение тональности, резкое вступление солиста и так далее. Всё дело в нарушении ожиданий слушателей – они получают больше, чем планировали.

По одной из версий, мурашки по коже являются причиной отсутствия необходимости бесконечно сохранять тепло, как нужно было в более древние времена. Человек постоянно защищает себя одеждой, и «тепловой запас», который сохранялся под волосками на коже, теперь адаптировался другие ощущения – как эмоции на особо прекрасные произведения искусства.