Таинственный 3000-летний замок найден под водой в Турции

В Турции ученые нашли под озером Ван замок, который ушел под воду порядка 3 000 лет назад. По мнению исследователей, затонувшее сооружение, находящееся на большой глубине, может скрывать в себе много интересных тайн.

Исследования на турецком озере вели ученые из Университета Ван Юзунцю Йыл. Руководитель дайвинговой группы рассказал, что погружаться в воду было сложно, так как озеро пресное и плотность воды выше, чем в соленых водоемах. Для того, чтобы попасть к замку, ученым пришлось применить специальное оборудование, которое стабилизируют давление.

Как считают ученые, замку, который нашли на дне озера Ван, может быть порядка 3 000 лет, его могли построить люди, жившие во времена цивилизации Урарту. Эта цивилизация располагалась на территории современной Турции до Рождества Христова. Тогда постоянно случались наводнения, во время которых замок мог и уйти под воду.

Однако, некоторые части таинственного замка немного выше остальных частей здания. Этот факт натолкнул ученых на мысль о том, что замок строился уже после начала его затопления.

По мнению экспертов, люди цивилизации Урарту могли жить под водой. Эту версию подтверждают странные дымоходы, расположенные в замке. Исследования таинственного замка продолжаются.