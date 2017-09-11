Американские учёные исследовали влияние диетических добавок на организм человека

Учёные и диетологи из Нью-Йорка провели исследование того, как витаминные комплексы и диетические добавки влияют на организм человека. Результаты работ были опубликованы в «Журнале американской медицинской ассоциации» (JAMA).

Диетические добавки, вопреки широко распространённой рекламе в интернете, не являются такими безобидными, как об этом заявляют. Они иногда могут наносить серьёзный вред организму. Однако в большинстве своём, как подтвердило исследование, они никак не влияют на состояние здоровья взрослого человека. Как правило, эти таблетки и пилюли не содержат никаких полезных микроэлементов. Единственным способом извлечь из них хоть какую-то пользу является консультация у доктора, чтобы он выписал вам наиболее эффективные из существующего ассортимента.

Если при самостоятельном приёме добавок человек обнаруживает улучшения, то причиной тому является эффект плацебо. Учёные предупреждают, что эти таблетки могут нанести серьёзный ущерб здоровью. Всё зависит от тех пропорций, которые добавляют псевдо-химики. Они могут переборщить с количеством микроэлементов, что приведёт серьезным последствиям для здоровья.