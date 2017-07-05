Ученые: динозавров истребили цветы-убийцы, а не астероид

Американские палеонтологи выдвинули новую версию гибели динозавров, такая теория полностью рушит всю устоявшуюся картину мироздания. По мнению ученых, динозавры погибли не от астероида, а от появившихся на планете ядовитых растений.

Как считают палеонтологи из США, процесс вымирания динозавров проходил постепенно и последовательно. Гибель этих животных случилась из-за того, что они были не приспособлены к эволюционирующей древней флоре. Так, все динозавры, даже хищные, были всеядными. Из-за огромных размеров они были вынуждены есть все, что попадалось на их пути. В те времена на Земле было много ядовитых растений, их динозавры и ели.

Как утверждают ученые, ядовитые растения постепенно отравляли динозавров, истребляя их виды один за одним. У динозавров не было чувства анализа ощущений, они не могли анализировать ошибки и последствия действий. В результате, они погибли от того, что бездумно поглощали ядовитые цветы. Однако, в новой теории ученые нашли место и для астероида. По мнению палеонтологов, астероид все-таки падал на Землю, но он не истребил всех динозавров, а лишь уничтожил оставшихся, тех, кто не умер от ядовитых растений.

Ученые отметили, что особенностью анализировать ощущения и понимать ошибки обладают крысы. В отличии от динозавров, они не едят незнакомую пищу полностью. Сначала они пробуют новый объект в малых количествах, а лишь потом, убедившись в его съедобности, поглощают его полностью.