Учёные выяснили, какие белки увеличивают риск развития сердечных заболеваний, а какие – уменьшают

Учёные из университета Лома Линда в Калифорнии провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие продукты повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а какие его уменьшают.





Для этого они проанализировали данные о питании 81 тысячи пациентов. Результаты шокировали исследователей. Те, кто чаще употреблял в пищу животные белки, на 60% увеличивали риск развития у себя болезней сердца. А те, кто чаще питался белками из орехов и зерновых, на 40% этот риск уменьшали. Из этого специалисты сделали вывод, что для предотвращения появления повышенного кровяного давления, инсульта и опасных состояний сердца, необходимо употреблять больше белка орехов и зерновых.



Но учёные всё же не ставят точку в своей работе. Сейчас они будут пытаться выяснить, что именно в животных жирах и белках провоцирует развитие ССЗ. Пока они предполагают, что к этому могут быть причастны аминокислоты.