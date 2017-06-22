Очевидцы сфотографировали в Перу НЛО над крепостью инков

В Перу очевидец сфотографировал сигарообразное НЛО над известной крепостью древних инков Мачу-Пикчу. Снимок был передан уфологам, которые опубликовали его на своих каналах Youyube.

Исследователи предполагают, что инопланетяне решили навестить инков с дипломатическим визитом, ведь в древности установили с ними контакт и даже делились информацией. Существует теория о том, что Мачу-Пикчу является творением представителей внеземной цивилизацией.

Конспирологи считают, что замеченный НЛО с не меньшей вероятностью может быть лишь беспилотным дроном, который пришельцы отправили со своего корабля. Сами они в это время следят за происходящих, прячась в верхних слоях атмосферы. Один из пользователей в комментариях отметил, что видел подобное явление во время поездки на автобусе, однако не сумел его зафиксировать на фотографии.