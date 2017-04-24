Учёные: наследственные заболевания возможно предотвратить

Наиболее распространённой причиной наследственных заболеваний у мужчин является Синдром Мартина-Белл (Синдром ломкой Х-хромосомы). Исследователи обнаружили способ, помогающий предупредить данное заболевание.

Учёные из Школы медицины Университета Северной Каролины исследовали головной мозг 100 младенцев при помощи МРТ. Результаты показали, что у 27 новорожденных был обнаружен Синдром Мартина-Белл, а остальные 73 ребёнка оказались здоровы. К физическим признакам стоит отметить длинное лицо с большим подбородком, клювовидный нос и большие оттопыренные уши. Также на снимках МРТ было обнаружено, что у детей с заболеванием белое вещество головного мозга было менее развитым, чем у здоровых младенцев.

Выводы по исследованию были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry. Согласно заявлению специалистов, полученные данные способны помочь докторам предупредить заболевание или оказать своевременную помощь, чтобы болезнь не прогрессировала. Глава первого анализа Джейсон Вульф отметил, что данное исследование показало, что предупредить Синдром ломкой Х-хромосомы можно с помощью операции на белом веществе.