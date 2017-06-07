Ученые выяснили, какую пользу на самом деле приносит рыбий жир

Ученые из США выяснили, какую пользу на самом деле приносит рыбий жир. Работая в научной лаборатории при университете штата Луизиана, они проводили исследование и сделали вывод, что жирные кислоты, содержащиеся в нем, влияют на мозг при нарушениях мыслительной деятельности.

В Соединенных Штатах Америки проводились исследования на тему о пользе рыбьего жира. На сегодняшний день об этом известно достаточно много о том, какой эффект, он может произвести на организм. Ученые объединили эти знания с новыми и рассказали, что теперь рыбий жир стал "еще полезнее".

Речь идет о докозагексаеновая кислоте. Ее главная особенность в том, что она может предотвращать развитие у человека болезни Альцгеймера, так как она делает меньше в организме такого вещества как протеин. Она встает на защиту клеток мозга и не дает им отмирать. Как выразился один из профессоров, участвующих в исследовании, она будто строительные материал для сохранения мозговых клеток. Однако удалось выяснить, что рыбий жир не только сохраняет их, но и продлевает их жизнь.

Ученые считают, что это открытие станет поворотным в истории медицины. С каждым годом проблема заболевания болезнью Альцгеймера становится все острее, и специалисты не говорят о положительных прогнозах. Ученые надеются на основе своих данных разработать препарат, который мог бы лечить эту болезнь.