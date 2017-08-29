Британские ученые нашли останки беременного ихтиозавра

Палеонтологи из Великобритании отыскали останки скелета ихтиозавра, беременного 6-8 малышами. О своём достижении объявили сотрудники Манчестерского университета.

По возрасту костей ученые установили, что морское животное умерло от 200 до 190 миллионов лет назад. Находку нашли внутри крупной окаменелости. По словам исследователей, у ребер ихтиозавра в момент смерти развивались от шести до восьми эмбрионов, части которых можно заметить и сейчас. Находка стала одним из ключевых экспонатов выставки Юрского периода Йоркшира. Мероприятие открылось 24 марта и имеет достаточно большой размах.

Известно, что в Юрский период ихтиозавры обитали неподалеку от берегов современной Англии. Об этом свидетельствуют многочисленные останки. Однако беременные рептилии представляют большую редкость для научного мира. За всю историю ученые нашли лишь пять таких особей.