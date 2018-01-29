Ученые нашли способ лечить цирроз и продлить жизнь‍ человека

Ученые из США нашли способ лечить цирроз и продлить жизнь‍ человека. Проводя исследования при частном университете в Станфорде (штат Калифорния), они выяснили, что восстановление печени может происходить при умеренном увеличении активности фермента теломеразы в ее клетках.

В Соединенных Штатах Америки ученые, проводя исследование, нашли способ лечить цирроз и даже придумали, как продлить жизнь‍ человека. Они поняли, что восстанавливать печень может активности фермента теломеразы в ее клетках. Тем не менее, здесь есть определенная инструкция, иначе его чрезмерная активность может привести к серьезным побочным эффектам. Так, ученые отмечают, что такая активность фермента теломеразы наблюдается в раковых опухолях.

Тем не менее, ученые уверенно заявляют, что клетки организма человека стареют, в основном, из-за укорачивания теломер. Так происходит при каждом делении клетки. При повреждении печени ее клетки начинают размножаться, чтобы перекрыть убытки новой тканью. Ученые надеются, что этот способ оправдает себя, и они смогут разработать уникальное лекарство от цирроза печени, а также продлить жизнь‍ человека.