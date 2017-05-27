Ученые: современный человек стареет медленнее предков

На биологическом уровне современные люди стареют существенно медленнее своих предков. Такое научное наблюдение описано в журнале Demography.

Группа сотрудников американского университета Южной Калифорнии провела собственное исследование, чтобы проследить изменения в процессе биологического старения. Для этого они использовали собранные в 1988-2010 годах медицинские данные 21,5 тысяч человек возрастом до 80 лет. Они оценили различные показатели организма, которые определяют старость: состав крови, давление, работу внутренних органов, обмен веществ, дыхание и тому подобное.

Оказалось, что все возрастные группы американцев стал лучше сохранять молодость тела, по сравнению с людьми того же возраста из 1980-1990 годов. Лучше всего сохраняют мужчины 60-79 лет. Их средний биологический возраст с 90-х до 2000-х сократился на чуть более 4 лет. Женщин процесс коснулся не так сильно. Однако, по результатам исследования, сейчас средняя 65-летняя женщина способна прожить до 20 лет, из которых 11 сможет оставаться относительно здоровой.

Ученые предполагают, что подобная картина свойственна не только США, но и другим развитым странам. Чтобы способствовать собственной молодости, биологи рекомендуют отказаться от курения, следить за своим питанием и заниматься физическими нагрузками.