Австраллийские ученые обосновали необходимость отдыхать от соцсетей

Психологи из Австралии научно обосновали пользу регулярного отдыха от социальных сетей на примере Facebook. Об этом они написали в Journal of Social Psychology.

В рамках исследования группа из Австралийского католического университета и Университета Квинсленда отобрали 138 пользователей 18-40 лет, которые часто заходят на Facebook. 78-ми из них предложили изучать страницы в привычном режиме, а 60 попросили воздержаться от входа на пять дней. Перед началом ученые зафиксировали частоту их посещений и среднее время, выделяемое соцсети.

Эксперты решили оценить эффект по двум шкалам: удовлетворительность субъективной жизнью и социально-эмоциональное одиночество. Биологическое состояние подопытных отражала концентрация гормона кортизола, который выделяется при стрессовых реакциях человека. В итоге анализ слюны показал, что в период отказа от Facebook уровень кортизола у людей существенно снизился, что свидетельствует об общем снижении стрессовой нагрузки на организм. Во время опросов эти добровольцы указали, что во время вынужденного перерыва чаще общались с близкими. Однако большинство из них также заявили, что не чувствуют улучшения личного благополучия и желают скорее вернуться в Facebook для обмена информацией со знакомыми.

По мнению психологов, пользователям стоит регулярно делать короткие перерывы в посещении социальных сетей, чтобы снизить стресс. Однако длительная нехватка общения в Интернете также негативно сказывается на ощущениях. В связи с этим нужно уловить рациональный баланс между отдыхом и дефицитом социальной активности.