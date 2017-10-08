Диета курильщиков отличается большей калорийностью и вредит здоровью

Американские ученые пришли к выводу, что курящие люди питаются более калорийной пищей и сильнее вредят своему здоровью, нежели некурящие. Их работа описана в статье для журнала BMC Public Health.

Исследователи проанализировали результаты опроса, который проводился в 2013 и 2014 годах под названием National Health and Nutrition Examination Survey. 5293 совершеннолетних жителей США ответили на вопросы о недугах, особенностях питания, физических упражнениях и пагубных пристрастиях, а затем прошли обследование в медицинских учреждениях.

Ориентируясь на индивидуальные показатели: пол, вес, рост, возраст и физическую активность, ученые определили среднюю энергетическую плотность рациона для респондентов. Людей также разделили на три группы: курильщики, бросившие курить и некурящие. Некурящие продемонстрировали СЭП на уровне 1,79 ккал/г, курящи - 2,02 ккал/г, а у избавившихся от привычки - 1,84 ккал/г.

Организаторы эксперимента заметили, что любители табачных изделий выбирают для себя более калорийные, но менее объёмные блюда. В это же время они едят меньшее количество свежих фруктов и овощей, по сравнению с некурящими соотечественниками. А вот жиров, напротив, потребляют больше. Такое питание существенно вредит сердечно-сосудистой и пищеварительной системе, а также увеличивает вероятность рака.

Ориентируясь на полученные данные, группа ученых во главе с Жаклин Вернарелли пришла к выводу, что диета может помочь людям легче избавляться от пристрастия к табаку. Добавление в рацион сытных и полезных продуктов, вроде круп и овощей, поможет человеку не набирать дополнительную массу. Авторы исследования считают, что подобную диету нужно включить во все программы по отказу от курения.