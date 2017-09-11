Уфолог: Армия США сражалась с НЛО в Лос-Анджелесе

Уфолог Джейсон Гливес выпустил книгу, в которой рассказал о том, как военные США сражались с НЛО. По его словам, это произошло еще в феврале 1941 года, когда странный объект появился в небе над Лос-Анджелесом.

В своей книге уфолог рассказал о безуспешных попытках американской армии победить зависший в небе над Лос-Анджелесом НЛО. Он отметили, что в феврале 1941 года военные начали обстреливать неопознанный летающий объект, стрельба продолжалась долгое время. В общей сложности, орудия военных выпустили более 1400 снарядов, в результате чего оказались повреждены несколько зданий и погибли пять мирных граждан, а само НЛО так и осталось невредимым.

Гливес рассказал о том, что тогда американцам так и не удалось сбить корабль пришельцев, а уже спустя несколько часов после обстрела объект внезапно набрал скорость и пропал из поля зрения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уфологи назвали точную дата вторжения инопланетян. Выяснилось, что Земля подвергнется нападению пришельцев 22 апреля 2018 года и выжить не удастся никому.