Учёные: Мужчины больше склонны к внебрачному сексу, чем женщины

Сегодня, 15:56 \\ Наука

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере заявили, что мужчины более склонны к внебрачному сексу, чем женщины. Также они достаточно часто привирают о нём своим друзьям и знакомым.

В ходе проведённого опроса выяснилось, что более 50 процентов респондентов, сообщая приятелям о том, что имел место внебрачный секс, идут на обман. Причём, чем ближе человек, тем больше они врут. Признаются в своей неверности прямо 21 процент мужчин. Женщины реже склонны задумываться о внебрачном сексе, а также говорить знакомым о том, что он был – всего 13 процентов из опрошенных.

Характерно, что даже те, кто готов рассказать о внебрачном сексе, признают его только глупой ошибкой каждый раз, когда такое происходит. Правда, процент мужчин, верящих, что только оступились единожды, меньше, чем процент женщин, как сообщает новостное издание «Версия.Инфо».

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Автор - Александр Иванов
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