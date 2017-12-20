Ученые доказали: Сильную мигрень провоцирует употребление салями

Ученые из США доказали, что сильную мигрень провоцирует употребление салями. Исследования в этой области проводили эксперты Университета Каролины.

Ученые из Соединенных Штатов работали над тем, чтобы понять, какие причины приводят к тому, что человек начинает страдать от мигрени. К слову сказать, об этом заболевании известно не так уж и много. В целом, доктора понимают, какие процессы происходят в организме человека, когда он терпит неврологические заболевания такого типа, однако почему они появляются, до этого сказать было сложно. Накануне же ученые представили свою версию относительно этого. Они заявили, что сильную мигрень провоцирует употребление салями.

Они объяснили, что именно в салями содержится большое количество консервантов, которые и есть возбудителями мигрени. Кроме того, по той же причине такой эффект может давать курение электронных сигарет. Между тем, ученые дают несколько советов по поводу того, как предотвратить появление болезни. Они говорят, что полезным в этом отношении будут занятия спортом, а также достаточное ежедневное употребление воды.