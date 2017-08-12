Эксперты заметили растущую опасность порнозависимости для человечества

Число зависимых от порнографических материалов растет, что ведет к негативным последствиям для всего человечества. Об этом сообщают эксперты организации Culture Reframed.

По мнению аналитиков, самой главной угрозой порнографии является нарушение восприятия половых взаимоотношений и самого процесса занятия сексом. Это явление сильнее всего грозит молодым мужчинам, которые "подсели" на порнографию с раннего подросткового возраста. У женщин же такие видео могут вызвать комплексы относительно собственной внешности и породить завышенные ожидания от процесса сексуальной близости.

Подробнее о мужчинах. Психологи Университета Небраски установили, что юноши, знакомясь с порно, часто сталкиваются с демонстрацией физического доминирования мужчин над женщинами в сексе, подчас - агрессивного. Это явление получило название "маскульность". В итоге молодые люди часто стремятся подчинять партнерш своей воле и прибегают к беспорядочным связям. В глобальной картине широкое распространение порнозависимости приводит к неладам в отношениях, сложности найти себе подходящую пару и даже психологическим расстройствам на этой почве. Сейчас около 30% все скачанных из Интернета файлов носят порнографический характер.

Порой порнозависимость порождает неприятные отклонения. Так человек может разочароваться в реальном положении вещей и избегать настоящего секса в угоду просмотра красивой картинки. У таких пользователей наблюдается ряд симптомов, которые сродни наркомании, алкоголизму или другим вредным привычкам организма. Лечить порнозависимость очень непросто. В большинстве случаев помогают рекомендации медиков в области психиатрии, однако в самых тяжелых случаях на дофаминные участки мозга приходится воздействовать медикаментозно. В терапии могут также помочь гипноз и правильная поддержка близких.