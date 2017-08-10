Ученые: Бородатые мужчины чаще других воруют и обманывают

Британские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что бородатые мужчины могут не только быть невероятно сексуальными для женского пола, но и часто обманывать и воровать. Данным исследованием занимались специалисты из компании Eva.

Как стало известно специалистам, бородатые мужчины могут быть не только брутальными и сексуальными, но и весьма лживыми. Помимо этого, ученые выяснили, что носящие бороду мужчины могут воровать. Исследователи провели опрос, результаты которого показали, что около 47% "бородачей" часто прибегали к обману и лжи в том или ином плане, обычно, ради собственной выгоде. Они способны часто обманывать своих партнерш и даже изменять. Аналогичный показатель среди гладко выбритых мужчин составил только 20%.

Исследователи установили и тот факт, что около 45% бородатых мужчин любят участвовать в кулачных боях. 40% из них заявили, что иногда могут что-нибудь украсть, в то время как среди мужчин, не носящих бороду, в воровстве признались лишь 17%.