Эксперт рассказал, почему кошки любят залезать в маленькие коробки

Кошки любят втискиваться в небольшие коробки или контейнеры, прятаться в ограниченных пространствах. Специалисты объяснили, с чем связана эта особенность.

В отличие от большинства других видов животных, поведение кошек сложное, запутанное и едва поддаётся объяснению. Однако желание оказаться в тесном пространстве связано с тем, что таким образом кошки чувствуют себя в безопасности с физической и психологической точки зрения.

Кошкам свойственна паранойя. Несмотря на то, что они давно считаются домашними животными, в их инстинктах всё еще заложены характерные для дикой природы черты поведения. Они по-прежнему засыпают, сворачиваясь в клубок, чтобы защитить своё самое уязвимое место – брюшко. Кошки продолжают оттачиваться свои охотничьи навыки, чаще всего на своих хозяевах. Для них не имеет значение размер предмета, в который можно залезть, они могут играться в большой коробке, или уснуть в своей миске, тесном углу комнаты, сумке, раковине или даже в кофейной кружке. Всё что имеет значение для кошек – это их чувство безопасности и защищённости.