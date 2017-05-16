Ученые побеждают коррозию самовосстанавливающимся оксидом аллюминия

Эксперты MIT нашли способ победить коррозию, используя тонкое покрытие из оксида алюминия. Об этом пишет пресс-служба Массачусетского технологического университета.

Известно, что большая часть металлов имеет недостаток разрушаться при взаимодействии с водой или воздухом. В процессе окисления структура материала повреждается, что ведет к недолговечности созданных конструкций. От этой реакции защищено лишь золото - даже серебро может потускнеть.

Аспирант Ян Яном возглавил группу своих коллега в исследовании методики защиты металлических материалов от пагубного явления. Физики решили создать особый защитный слой с некоторыми свойствами жидкости, который бы самостоятельно затягивал возникающие трещины и не давал воздуху попадать к металлической основе.

Они покрыли опытный образец очень тонкой пленкой из оксида алюминия - всего 2-3 нанометра. При такой толщине вещество стало очень эластичным. По словам Яна Янома, многие люди представляют тонкое покрытие из оксида металла очень хрупким. Чтобы убедиться в этом - достаточно понаблюдать за ним при комнатной температуре через модернизированный трансмиссионный электронный микроскоп. Оптическое устройство демонстрирует, что оксид алюминия является очень эластичным и способен растягиваться двукратно, чтобы закрыть поврежденные участки. Изобретатели технологии видят перспективы её применения практически в любой сфере металлургии или машиностроения.