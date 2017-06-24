Ученые: Пожары на Земле случаются из-за влияния Луны

Ученые рассказали, что пожары на Земле случаются из-за влияния Луны. Речь идет в первую очередь о масштабных возгораниях, которые случаются, когда на планете наступают периоды номальной жары.

Часто многие люди жалуются, что прогноз погоды от синоптиков не сбывается. В предсказании может быть солнечная погода, а на деле в этот день идет дождь, или наоборот. Таких случаев уже было довольно много, однако специалисты оправдываются - сделать прогноз погоды не так уж и легко. Кроме того, расчеты ученых могут указывтаь на одну картину, однако она может измениться из-за какого-либо вмешательства. Так, это может быть выброс парниковых газов или что-то другое.

Между тем, существует еще один весьма серьезный фактор, который может влиять на погоду на Земле. Некоторые ученые даже берутся смело утверждать, что из-за него на планете случаются масштабные пожары. Винят в этом ее естественный спутник, Луну. Считается, что общий центр масс Земли-Луны находится внутри Земли и непрерывно движется. Именно это и влияет на изменения климата.