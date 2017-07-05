Ученые: Средний возраст первого просмотра порно приблизился к 11 годам

Американские ученые в ходе проведенного анализа выяснили, что средний возраст первого просмотра порно приблизился к 11 годам. Также исследователи установили, что подростки все чаще стали испытывать зависимость от порно.

Как рассказали специалисты, транслируемые в порнографии штампы, такие как жесткий или однополый секс, насилие и так далее, может в будущем привести к формированию у подростков неправильного восприятия окружающего мира. Могут участиться случаи изнасилований, появиться серийные маньяки только из-за того, что дети пересмотрели порно и могут решить, что женщинам нравится подобное отношение к ним.

Ученые не исключают и того, что в будущем подростки могут столкнуться с такими проблемами, как депрессия и эректильная дисфункцией, так как будут испытывать сексуальное влечение только к порноактрисам, а вовсе не к реальным женщинам. Также исследователи установили, что более 94% подростков к 14 годам становятся постоянными зрителями порнографических фильмов.