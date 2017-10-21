Ученые изобрели огнеупорные обои, которые предупреждают о возгорании

Ученые из Китая изобрели материал, который можно использовать для производства огнеупорных обоев. При возгорании он чувствует тепло и включает сигнализацию, чем предупреждает о проблеме.

На сегодняшний день огромной проблемой является то, что в больших учреждениях и в частных домах обычно, проводя ремонт, клеят обычные огнеопасные обои. С этой проблемой решили бороться ученые из Китая. Они работали над тем, чтобы изобрести материал для огнеупорных обоев, и им это удалось. Их достижение прокомментировал профессор университета в Шанхае, под руководством которого проходили опыты, Ин-Цзе Чжу.

Этот профессор рассказал, что новый материал весьма прочный и обладает необходимой гибкостью. При необходимости на него можно наносить краску, и он не потеряет своих свойств. За основу изобретения взяты гидроксиапатит, а также оксид графена. Последний при нагревании становится отличным проводником, поэтому может предупреждать о возгорании, если подключить его к сигнализации.