Уфолог Грэм заметил 7 НЛО на трансляции NASA с МКС

В рамках NASА прямой трансляции с МКС уфолог под псевдонимом Грэм обнаружили в космосе 7 таинственных НЛО. Свои наблюдения уфолог зафиксировали и опубликовал на YouTube.

Видеовещание с Международной космической станции велось 31 марта и продлилось 30 минут. За эти полчаса исследователю удалось насчитать в космическом пространстве целых 7 летающих объектов, которые, по его мнению, имеют инопланетное происхождение. Исследователь сообщил, что некоторые теоретики называют подобные явления "наблюдателями", и он вполне соглашается с таким определением.

Грэм предполагает, что в пределах Земли регулярно находятся представители других звездных цивилизаций. По версии уфолога, эти существа не имеют злобных намерений по отношению к землянам, иначе давно бы реализовали их посредством своих высокоразвитых технологий. В беседе с Daily Star Грэм отметил, что лучшим доказательством добродушности инопланетян является их невмешательство в нашу жизнь.