Американские ученые заметили гибкость распределения обязанностей у шмелей

Ученые из США изучили методы трудового взаимодействия шмелей и обнаружили гибкость в распределении рабочих обязанностей. Свои наблюдения они описали в журнале Nature Communications.

Группа энтомологов во главе с Джеймсом Краллом провела исследования с целью изучить методы разделения труда у шмелей. Для этого они отобрали 19 колоний - всего порядка 1700 особей. Насекомых взвесили и нанесли им на спины индивидуальные метки из водостойкой бумаги. Всех подопытных разместили в специально созданных ульях, состоящих из двух ведущих наружу тоннелей. Внутри эксперты установили несколько камер, которые две недели фиксировали местонахождении каждого шмеля около 140 раз в сутки. А особая программа дополнительно отслеживала движения каждой особи.

Биологи отметили четыре группы деятельности: охрана, отдых, уход за малышами и кормежка. Представителей отдельных профессий отделяли по месту работы, например, пищевому хранилищу. За день трудились порядка 95% всех жителей колонии. Преимущественно, особи концентрировались на одном занятии.

В один момент организаторы эксперимента выловили из каждой колонии по 15 добытчиков корма, имитируя успешную атаку хищника. На смену пропавшим выдвинулись несколько работников хранилища, которые обнаружили перебои в поставке ресурса. Таким образом шмели оперативно реагируют на локальную информацию о проблемах колонии и тут же отправляются заменить утерянное звено отлаженного механизма. По словам Джеймса Кралла, именно взаимозаменяемость позволяет эффективно выживать довольно малочисленным скоплениям шмелей - до 200 особей. Это очень малое количество, по сравнению с другими насекомыми, живущими в формате улья: муравьями или пчелами.