Луноход Chang’e 3 доказал, что на Луне существует база пришельцев

Новые снимки сделанные китайским луноходом Chang’e 3 доказывают, что на обратной стороне Луны все-таки находятся загадочные базы, как и предполагали уфологи. Теперь охотники за НЛО намерены отследить аномальную жизнь, которая может обитать на спутнике Земли.

Уфологи и теоретики заговора теперь прямо утверждают, что человечество не одиноко во Вселенной и есть инопланетяне, которые действительно живут внутри Луны. При этом многие уфологи полагают, что естественный спутник в своих целях могли создать пришельцы. Шотландский охотник за НЛО Джордж Грэм изучил полученные снимки с лунохода Chang’e 3 и обнаружил аномалии на поверхности Луны.

По словам Грэма, на другой стороне Луны могут обитать представители внеземной жизни, так как на поверхности спутника были зафиксированы объекты, которые являются инородными телами для Луны. Уфолог предположил, что космические объекты на ступник Земли могли принести именно пришельцы.