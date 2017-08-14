Ученые: Из-за тяги к вкусной пище человек может за нее переплачивать

Американские ученые провели исследование и выяснили, что иногда тяга к вкусной и вредной пище заставляет человека существенно за нее переплачивать. Специалисты полагают, что потакая своим внезапно возникшим желаниям, человек может платить за желанную еду больше ее реальной рыночной стоимости.

Как рассказали исследователи, у человека нередко возникает желание прямо здесь и сейчас отведать вкусную еду, и чтобы получить желаемое, он готов платить большие деньги за то, что на самом деле стоит гораздо дешевле. Так, вегетарианец, который уже давно отказался от мяса, может внезапно захотеть бургер со вкусной котлетой, сидящий на диете человек может удовлетворить свое тайное желание съесть жирное мясо или сладкий тортик. Как говорится, "запретный плод сладок", и потому люди готовы платить сказочные суммы за то, что на самом деле стоит дешево.

Казалось бы, такие желания человека вполне безобидны, однако ученые так не считают. По словам исследователей, люди, страдающие различными заболеваниями, которые сидят на строгой диете и им противопоказана та или иная пища, могут нанести существенный вред здоровью, даже если один раз поддадутся искушению и попробуют заветную пиццу или жирную картошку фри.