В Стокгольме необычный НЛО окрасил небо в оранжевый цвет и направил на Землю яркий луч света

В Стокгольме местные жители могли наблюдать весьма необычное зрелище. В 3 часа ночи 31 марта над городом появился странный НЛО, направивший на Землю яркий луч света, небо вокруг корабля пришельцев было окрашено в оранжевый цвет.

Жительница Стокгольма разместила в Сети ролик, на котором она засняла странный объект, направляющий большой луч света в Землю. Эффектности и таинственности НЛО придает еще и то, что небо в ту ночь было окрашено оранжевым цветом. Есть ли взаимосвязь между ярким лучом света и странным цветом неба – никто не знает.

На видео видно, как в небе «завис» непонятный темный объект, из которого прямо на Землю исходит яркий луч света. По мнению пользователей, в Стокгольм прилетали пришельцы. Некоторые не верят в таинственность объекта и заявили, что на видео показан блик от фонаря, а небо выглядит оранжевым из-за особенностей камеры телефона.

Так или иначе, ролик заинтересовал многих. Уфологи, привыкшие верить в то, что власти скрывают от человечества правду, радуются новому доказательству их теорию. А скептики, которые не так активно верят всему, что показано в Сети, насмехаются над доверчивостью конспирологов и видят на видео не НЛО, а свет от фонаря.