Уфологи: Контакт с инопланетянами произойдет в 2033 году

Американские теоретики заговора совместно с уфологами предполагают, что инопланетяне выйдут на контакт с человечеством не ранее 2033 года. По словам экспертов, до этого времени пришельцы будут наблюдать и изучать людей с Международной космической станции.

Уфолог и автор видеороликов на YouTube-канале Conspiracy Depot, который назвал себя Грэхемом, сообщил, что внеземные существа находятся недалеко от МКС, а потому именно возле космической станции их очень часто видят астронавты. Грэхем добавил, что человечество может встретиться лицом к лицу с инопланетянами уже в 2033 году.

По словам уфолога, людям не стоит опасаться гуманоидов. «В конце концов, с технологией, которую они используют, чтобы путешествовать на огромных расстояниях, они могли бы давно уничтожить нас в мгновение ока. И тот факт, что мы все еще живы и пребываем на Земле, означает, что инопланетяне не агрессивная раса», - заявил Грэхем.