"Не признак дурачины": Ученые заявили, что беспричинный смех говорит о серьезной болезни

Ученые пришли к выводу, что неуместный и беспричинный смех у человека может говорить о серьезных заболеваниях. Исследователи не отрицают и того факта, что гримаса на лице человека, издали напоминающая улыбку, также может свидетельствовать о развитии заболеваний.

Так, одной из болезней, для которой характерны излишняя смешливость, дурашливость и неуместные шутки, можно считать гебефреническую шизофрению. Люди с данным заболеванием очень часто картинно хихикают, смеются и иногда крайне непристойно себя ведут. Иногда у таких людей веселое настроение резко сменяется на агрессивное и злобное, могут даже появляться галлюцинации. Исследователи отмечают, что люди, страдающие от гебефренической шизофрении, часто совершают немотивированные поступки и глупые шалости, а со временем их поведение и вовсе может потерять всякий смысл и цель.

Биполярное расстройство также характеризуется частыми проявлениями беспричинного смеха, радости или внезапной эйфории. В таком состоянии человек может часто смеяться без повода, на совершенно несмешными вещами, обладать безграничной самоуверенностью или даже манией величия.

Такое заболевание, как синдром Туретта, часто встречается у маленьких детей. Страдающие от него дети могут строить гримасы, беспричинно смеяться или даже выкрикивать ругательства и непристойные слова. Ученые отмечают, что мальчики чаще девочек подвержены подобному заболеванию, оно никак не влияет на интеллект больного, однако существенно осложняет жизнь.

Дети, с лица которых практически никогда не сходит улыбка, имеют проблемы с речью, координацией и иногда эпилепсией, страдают синдромом Ангельмана или, как еще говорят специалисты, "счастливой куклы". Ученые также отмечают, что иногда приступы смеха могут вызывать разные формы эпилепсии, киста, опухоль головного мозга или острый инсульт.