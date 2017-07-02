NOAA: Трансляция запусков SpaceX нарушает национальную безопасность США

Национальное управление океанических и атмосферных исследований, в сокращении NOAA, намерена запретить безлицензионную трансляцию запусков ракет от А до Я. В первую очередь это касается SpaceX.





Управление предупредило компанию Илона Маска о нарушении. Оно связано с «Законом о национальной и коммерческой космической программе», согласно которому запрещается изображение Земли с орбиты. Такие несанкционированные снимки признаются шпионскими и характеризуются как нарушение безопасности США, сообщает «ВладТайм».





Ранее СМИ писали о том, что SpaceX испытывает трудности в получении той заветной лицензии, поэтому трансляция будет прекращена раньше обычного. Напомним, что компания Маска предоставляла своим поклонникам удовольствие просмотра всего запуска «глазами ракеты», прикрепляя на вторую ступень наружные камеры. Однако на сайте NOAA появилась информация о том, что SpaceX всё-таки получила лицензионное разрешение на полную трансляцию запуска Iridium-5, а значит, что компании удастся получать этот документ и в будущем.