NASA отправит на МКС многоразовые горшки для «космической капусты» и семена японской горчицы

Специалисты NASA в апреле этого года отправят на МКС саженцы «космической капусты» и многоразовые горшки для их выращивания. Отправкой саженцев займётся корабль Dragon, к маю космонавтам доставят еще и семена японской горчицы.

Как сообщается, специальные горшки не требуют ручного полива и могут многоразово использоваться в космосе. Выращивание растений на МКС началось с 2014 года, тогда первый урожай был отправлен обратно на Землю, чтобы ученые определили, не вредны ли космические овощи здоровью. Оказалось, что капусту, выращенную на МКС, можно употреблять в пищу без опасений. Теперь, космонавты занимаются выращиванием капусты и пробовали растить цветы.

Новая партия саженцев капусты и многоразовые горшки отправятся на МКС уже в апреле этого года. Чуть позже, в мае, космонавты получат новые семена, астронавтам предоставят возможность выращивать японскую горчицу, но, как и с капустой, первый урожай будет проверен учеными. По словам экспертов, опыт выращивания растений на МКС помогает космонавтам обогащать станцию кислородом и справляться со стрессом, который может быть вызван из-за длительного полета.