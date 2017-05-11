Учёный рассказал о судьбе Земли, если рядом пролетит комета

Итан Сигал, популярный астрофизик, описал процесс «встречи» Земли и кометы. Кроме того, он рассказал, что случится с планетой и почему. Об этом пишет «ВладТайм».





Итан Сигал отметил, что главным источником опасности в его теории является гипотетически существующее облако Оорта. Из него появляются долгопериодические кометы, одна из которых изменит жизнь на Земле, уверяет учёный. Он успокаивает современных землян тем, что событие может случиться примерно раз в полмиллиона лет.



Когда одна из них вновь пролетит рядом, орбита Земли «пошатнётся». Через сотню тысяч лет она, в конце концов, столкнётся с любым другим телом Солнечной системы. Виной тому – гравитация. Несущаяся комета не может не повлиять на «самочувствие» «неподвижной» Земли. Учёный говорит, что похожий объект пронёсся около голубой планеты примерно 70 тысяч лет назад, тогда отконилась и земная орбита.