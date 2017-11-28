Очевидец снял на видео НЛО в горах Австрии

Инопланетные цивилизации вновь дали о себе знать. На этот раз они вернулись в Австрию, где их заметил наблюдательный очевидец.





Ролик он поместил в Сети. Там его заметила организация, которая сотрудничает с уфологами, и опубликовала на своём канале. Необычно длинный корабль предположительно имеет форму треугольника. В Сети не спешат с выводами, поскольку видео снято только сбоку. Этот объект замечен парящим над облаками, высоко в австрийских горах, и мог заниматься разведкой.

Пользователи в комментариях отметили, что данный случай больше похож на фотошоп, нежели на реально происходящие события. Автору ролика даже посоветовали попробовать силы в Голливуде. Но не все были так скептично настроены. В период с 2015 по 2017 в городах и горах Австрии несколько раз замечали НЛО. Уфологи утверждают, что такие частые появления внеземных существ именно над Европой связаны с тайными базами, которые были построены пришельцами в разных областях этой части света.