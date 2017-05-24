Фейковая новость о маленьком члене расистов взбудоражила общественность

Накануне в Сети появилась новость о последнем исследовании специалистов, в котором говорится о том, что расисты, антисемиты и мужские шовинисты являются обладателями более коротких членов, чем другие мужчины. Сообщалось, что исследованием на данную тему занимались ученые из Института Кинси. Как позднее оказалось, это была всего лишь первоапрельская шутка, однако общественность она взбудоражила.

Итак, как стало известно, издание The Inside опубликовало недавнее исследование специалистов, в которой говорилось о прямой взаимосвязи расизма и размера полового органа у мужчин. Новость была довольно грамотно оформлена, в ней сообщалось о 374 проведенных исследованиях на данную тему, а также убедительно представлена информация о взаимосвязи между длиной полового члена и некоторыми гормонами.

Единственное, что смутило некоторых скептиков, это то, что ни одного научного издания, в котором данное исследование было опубликовано, не сообщается. В связи с этим можно сделать вывод, что опубликованная статья является всего лишь фейком, однако она все же смогло взбудоражить интернет-общественность.

Стоит отметить, что на самом ни одно исследование не указывает на непосредственную связь между расизмом и размером половых органов, несмотря на то, что многие психологи считают беспричинную неприязнь к некоторым людям проявлением психологических комплексов.