Ученые: форма ушей влияет на слух

Форма ушей, как и отпечатки пальцев, у каждого человека уникальна. Оказывается, что от формы ушей зависит не только внешний вид человека, но и его способность воспринимать звуки.

Канадские ученые установили, как на восприятие звуков влияет форма ушей. Оказывается, мозг человека адаптируется к форме его ушей и воспринимает звуки исходя из физиологических особенностей органа.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что изменение формы ушей может влиять на то, как человек будет слышать звуки. В ходе эксперимента людям изменили форму ушей при помощи силиконовых накладок. Оказалось, что такие видоизменения не только меняют внешний вид человека, его мозг начинает по-другому воспринимает звуки и путает, где расположен источник шума.

Однако, спустя неделю после того, как человек продолжает носить накладки, изменяющие форму ушей, мозг адаптируется к другому виду органа. Мозг человека способен «привыкнуть» к новой форме ушей, но для этого ему требуется время.