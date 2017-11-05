Ученые: красное мясо вызывает у женщин рак толстой кишки

Ученые из Университета Линдса установили, что красное мясо негативно влияет на здоровье женщин. Согласно результатам исследований, употребление женщинами красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки.

По данным от ученых, рак толстой кишки у женщин начинает становится более распространенным заболеванием. Уже к 2030 году, согласно прогнозам, будет зафиксировано больше 20 миллионов новых случаев, когда у женщин начинает развиваться рак толстой кишки.

В ходе экспериментов, в которых были привлечены 32 147 жительниц Англии, Уэльса и Шотландии, ученые установили взаимосвязь красного мяса и данного онкологического заболевания. Исследования проводились 17 лет, все женщины, привлеченные к научной работе, проходили обследования во Всемирном фонде исследования рака.

Оказалось, что те женщины, которые регулярно употребляют в пищу красное мясо, более подвержены риску заболевания раком толстой кишки. Если же женщина исключает из своего рациона все виды красного мяса, то риск онкологической болезни снижается. В категорию «красное мясо» входят баранина, свинина, телятина, говядина.