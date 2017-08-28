Для изучения Марса NASA создаст роботизированных пчёл

Специалисты из NASA начнут финансирование проекта по созданию роботизированных пчёл, рой которых будет отправлен на Марс. Конструкция робо-пчёл предусматривает размеры обычной пчелы и увеличенные крылья, которые помогут им летать в разряженной воздухе Красной планеты.

Как стало известно, компания NASA проводит конкурс на лучшей проекты для исследования Марса. Таких проектов собралось уже больше 230, из общего числа эксперты выберут 25 идей и профинансируют каждую на 125 000 долларов. Если же проекты покажут хорошие результаты, то финансирование будет увеличено и продлено.

СМИ особым внимание отметили проект «пчёл для Марса», его назвали Marsbees и он предполагает создание роботизированных пчёл, которых отправят на Красную планету. По данным, робо-пчёлы не будут превышать по своим размерам обычных, настоящих пчёл. Единственное, что будет заметно отличать роботизированных пчёл от их прототипа – это большие крылья, которые помогут роботам летать в условиях Марса.

Предполагается, что пчёл наделят функциями дрона, сенсорами и средствами связи. Робо-пчёлы будут собирать данные о Марсе, а подзаряжаться они смогут от устройств на космической базе.