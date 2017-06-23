Ученые рассказали, почему люди не занимаются сексом с родственниками

Ученые из Бернского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, почему люди не спят со своими родственниками. Исследователи доказали, что человек выбирает сексуального партнера по генетическим маркерам, используя для этого обоняние.

Как считают специалисты, люди генетически запрограммированы на то, чтобы отсеивать родственников из общего числа потенциальных сексуальных партнеров. Наука уже давно установила, что инцест считается недопустимым, так как в результате кровосмешения у людей могут рождаться дети с различными генетическими отклонениями, такие дети часто рано погибают.

Для того, чтобы выяснить, каким именно образом люди определяют, что человек является родственником и не подходит в качестве сексуального партнера, специалисты провели тест "потных футболок". Для этого ученые отобрали 49 мужчин и 44 женщин, половина из которых являлась носителями схожих генов. Исследователи раздали девушкам футболки, которые носили мужчины, и попросили их определить наиболее приятный для них запах.

Как и следовало ожидать, большинство респонденток выбрали футболки, которые носили "чужие" мужчины. Специалисты пришли к выводу, что люди на подсознательном уровне предпочитают заниматься сексом с теми партнерами, которые не имеют с ними генетической связи.