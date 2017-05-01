Корейские ученые управляют мышами на расстоянии через нейроимплант

Ученые из Южной Кореи вживили мышам нейроимпланты и меняют их поведение на расстоянии. Презентацию своего метода они опубликовали на YouTube.

Группа специалистов по главе с биологом Дэсоо Кима и Филом-Сынги Ли провели эксперимент по удаленному воздействию на животных. Они соединили мозги подопытных грызунов с устройством на основе оптоволоконной нити. Ранее зоологи выявили скопления нервных клеток, которые активизируются в процессе исследования объектом новых предметов. По оптоволокну световые сигналы проникали в организм и воздействовали на эти зоны.

Раздел науки о влиянии света на мозг называется оптогенетика. Для опытов выводятся генетическая модификация животных, в клетках которых производятся особые светочувствительные рецепторы, которые именуют опсинами. Южнокорейские эксперты внедрили опсины в клетки посредством вирусных векторов. Перед мышью ставили игрушку на палочке. При стимуляции импланта подопытная увлеченно игралось с объектом, не отрываясь. Однако, при деактивации эффекта, мышь резко оставляла свою игру.

Следующим этапом стало помещение группы самцов в лабиринт с семью препятствиями. На их пути установили проволочную лесенку, мостик, рельефную поверхность. Кроме того, существовали отвлекающие факторы: кормушка с пищей и течная самка. Имплант также пережил изменения и обзавелся управляемой сервоприводом игрушкой, закрепленной перед мордой. Положение установки регулировалось через специальную программу по Wi-Fi. На видео показано, что мышь реагирует только на игрушку под управлением оператора и следует исключительно в заданном направлении.