Исследования показали, что экосистема океанов более устойчива к изменению климата

Океан оказывает большое влияние на формирование мирового климата и должен быть использован при моделировании прогнозов климатических изменений.

В океане протекают сложные биохимические процессы, связанные с контролем поглощения углекислого газа из атмосферы. Этот фактор усложняет моделирование того, как океан поглощает и хранит CO2 при глобальных изменениях окружающей среды.

Учёные из Института морских и антарктических исследований при Университете Тасмании под руководством Пирса Бьюкенена разработали новые динамичные способы моделирования морских процессов экосистемы в океанических моделях.

Используя их, они обнаружили, что более практичный подход к представлению о морской экосистеме способствовал пониманию того, как океан поглощает и хранит CO2 с одинаковой скоростью, независимо от глобальных изменений физических свойств, таких как температура, солёность воды и циркуляция. Учёные пришли к выводу, что экосистема океана оказывается более устойчивой к глобальным климатическим изменения, чем они ранее предполагали.