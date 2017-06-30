Ученые: Собаки не понимают на лице человека никаких эмоций, кроме радости

Ученые из Мексики провели эксперимент, в ходе которого доказали, что собаки не понимают на лице человека никаких эмоций, кроме радости. Их мозг реагирует на улыбку хозяина, а остальные эмоции воспринимает как что-то другое, неопределенное.

Ученые из Мексики, которые специализируются на нейробиологии, решили узнать, как мозг собаки реагирует на человеческие эмоции. Многие люди считают, что их питомцы прекрасно их понимают, однако научного подтверждения этому пока не звучало. По этой причине ученые выбрали восемь собак, которые отличаются особой усидчивостью, и в течение определенного времени приучали их к тому, чтобы они спокойной реагировали на процедуру фМРТ.

Только после этого они начали визуализацию работы их мозга, показывая им картинки с лицами людей. При этом известно, что если хозяйка собаки женского пола, то и лучше понимает животное эмоции людей того же пола, и наоборот. На протяжении эксперимента собакам показывали лица, выражающие радость, а также те, на которых была видна грусть или злость. Когда собака видела улыбающегося человека, у нее в мозгу реагировала определенная область. Между тем, на другие эмоции она реагировала довольно однозначно. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что в целом на лице у человека собаки могут различать радость, а в остальных случаях они думают, что хозяин не очень радостный.