Учёные связали внезапную смерть младенцев с редкой генетической мутацией

Команда из американских и британских учёных провела уникальное исследование, в результате которого связала синдром внезапной детской смерти (СВДС) с мутацией в ДНК ребёнка.





В ходе исследования были проанализированы около тысяч карт новорожденных малышей. 278 из них умерли вскоре после рождения из-за СВДС. И у каждого пятого из них учёные обнаружили эту мутацию гена. Следует отметить, что данные изменения структуры ДНК младенцев приводят к слабому развитию дыхательных мышц. Это редчайшее явление вызывает нервно-мышечное расстройство.



Сейчас медицина уже имеет лекарство, которое облегчает протекание этого заболевания у детей и взрослых. Однако учёные до сих пор не могут сказать, помогают ли такие препараты при данной мутации у младенцев и есть ли шанс на спасение у этих уникальных детей. Теперь учёным предстоит выяснить детали появления мутации и определить все сопровождающие её факторы.