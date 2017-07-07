Инопланетный НЛО над Ниагарским водопадом сняли на видео

Ежегодно посмотреть и запечатлеть на фото Ниагарский водопад приезжают миллионы туристов со всего мира. Однако только избранным счастливчикам удалось снять на видео инопланетный НЛО прямо над водопадом.

Редкие и удивительные кадры были сделаны в воскресенье днем, 25 марта. Туристы прогуливались по окрестностям американской достопримечательности Ниагарскому водопаду и любовались живописным видом. Однако один из туристов недалеко от водопада заметил подозрительную активность, которая издавала яркое свечение.

Когда турист взял камеру, небольшое НЛО пролетело мимо Ниагарского водопада, на глазах у изумленных очевидцев. Пользователи Сети посчитали, что корабль пришельцев могли перепутать с коптером или другим летающим объектом.