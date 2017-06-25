Ученые NASA нашли «призрачную» галактику без темной материи

Специалисты из NASA нашли галактику, которая почти не имеет темной материи. Открытие было сделано благодаря телескопу «Хаббл», который помог ученым рассмотреть в найденной галактике практически полное отсутствие темной материи.

Многие ученые считают, что порядка 80% всей массы в космосе составляет темная материя, которая проявляется при взаимодействии с гравитацией и не подает других признаков о своем существовании. Ученый Питер Ван Доккум, представляющий Йельский университет в Нью-Хевене, рассказал, что новая галактика, уже получившая название NGC1052-DF2, похожа на галактику, которая избавилась от всей своей темной материи. Однако, если рассуждать логически, темная материя должна являться основной ее сутью.

В новой галактике, которая была обнаружена благодаря телескопу «Хаббл», который помог ученым сделать уже ряд открытий, звезды находятся лишь на некоторых ее окраинах. Как считают ученые, галактика существует порядка 10 миллиардов лет.