Ученые научили роботов "по-человечески" не справляться с задачей‍. Их цель была в том, чтобы сделать робота похожим на человека и продолжить добиваться нужного результата, даже если это не получилось сделать с первого раза.

В современном мире роботы уже плотно входят в жизнь человека. Так, в некоторых зарубежных ресторанах их внедряют как поваров, а также ставят перед ними другие задачи. Накануне в США прошла конференция ACM/IEEE, где обсуждалась тема о взаимодействии людей и роботов.

Один из ученых, присутствующих на ней, высказал мысль о том, что нужно научить роботов "по-человечески" не справляться с задачей‍. Он имел ввиду, что без этой функции роботы, у которых не получается что-то сделать, например, открыть дверь, возвращаются в исходную позицию и заново начинают проделывать все усилия. Между тем, этот ученый обнародовал алгоритм, который заставит робота понять, что именно у него не получается, и продолжить выполнять именно это действие. В случае с дверью он начнет повторно дергать ручку, чтобы ее открыть.

Ученый объяснил, что такая мера поможет снизить человеческое отторжение к роботам, а также сделать их движения не такими неловкими и непонятными для людей.