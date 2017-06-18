Жители Воронежа увидели в небе таинственные круги вокруг Луны

28 марта в Воронеже местные жители стали свидетелями редкого природного явления – вокруг Луны образовались светящиеся круги. Многие не поняли, в чем причина такого странного явления и испугались пришельцев.

Как сообщается, вечер 28 марта стал для жителей Воронежа возможностью лицезреть необычное явление в небе. Вокруг Луны образовались светящиеся круги. Многие были впечатлены необычными кругами и решили, что за их происхождением стоят пришельцы. Фотографии с необычной Луной жители публиковали в местных сообществах в социальных сетях.

На фото отчетливо видно, что от Луны исходит необычный свет, а вокруг нее образовался круг. Этот светящийся круг не имеет отношения к пришельцем и называется Гало. Такое природное явление поясняется законами физики – круги появляются в результате оптического эффекта, к которому приводит дисперсия света в кристаллах льда, находящихся в атмосфере. Жители Воронежа поделились, что зрелище было необычным и загадочным, даже если они и знали о природном происхождении кругов, то все равно восхищались интересным явлением.