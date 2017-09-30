Уфологи заметили базу пришельцев в горной местности Бутана

Уфологи пришли к выводу, что в горной местности Бутана обосновались пришельцы. Исследователи полагают, что в районе горы Канкар-Пунсум представители внеземной цивилизации построили свою базу и часто ее навещают.

Как рассказали специалисты и очевидцы, над горой Канкар-Пунсум в горной местности Бутана часто можно заметить пролетающие корабли космических пришельцев, уфологи уверены, что именно под ней инопланетяне обосновались и выстроили свою базу. Конспирологи уверены, что правительство осведомлено о базе пришельцев под горой, однако тщательно это скрывают. В виде доказательства они предоставляют запрет на проведение различных экспедиций около горы.

Стоит отметить, что в Бутане восхождение на гору Канкар-Пунсум признали опасным, ведь ее высота достигает 7,5 километров. Кроме того, гора считается самой опасной в мире. Исследователи отмечают, что во время какой-то активности около горы постоянно происходят различные необъяснимые явления.