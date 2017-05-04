"Жажда крови": мыши-вампиры истребляют тысячи альбатросов в США

В США нападение мышей-вампиров в атолле Мидуэй привело к гибели тысячи альбатросов из-за потери крови. Об этом Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Тихоокеанского региона объявила на своем сайте.

Экологи утверждают, что морские птицы вьют гнезда в Мидуэй вот уже многие десятилетия. Лишь в 2015 году зоологи впервые зафиксировали у альбатросов странные открытые раны в области головы, спины и шеи. Сперва грешили на диких сов, ястребов или других хищных животных, но характер повреждений не совпадал.

Спустя время исследователи установили у гнездовья видеонаблюдение и заметили поистине ужасающее зрелище. Домашние грызуны взбирались на спины альбатросов и попросту разгрызали их ткани до крови. А птицы высиживали яйца, потому не могли воспротивиться материнскому инстинкту и улететь прочь, оставив потомство без защиты.

Этот вид домашних мышей появился на атолле около 75 лет назад и до 2015 года не выказывал плотоядного интереса к местным птицам. Первые нападения произошли в период засухи. По мнению ученых, мышей к хищному промыслу толкнула сильная жажда. Источник жидкости они отыскали в кровеносных сосудах неподвижных соседей.

Явление грозит экологическим катаклизмом, потому как пара альбатросов выводит лишь одного детеныша каждые два года. В это же время самка мыши может рожать наследников сотнями. Чтобы предотвратить катастрофу, зоологи намерены уничтожать кровожадных грызунов различными ядами.