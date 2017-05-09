Ученые узнали, почему с возрастом труднее нормально спать по ночам

Британские ученые провели очередное исследование, которое помогло им понять, почему людям становится все труднее нормально засыпать и спать по ночам. Исследованием занимались специалисты из Кентского университета.

Как удалось выяснить ученым во время исследования, с возрастом у млекопитающих значительно понижается чувствительность к свету в суперхиазматическом ядре, то есть именно в той части головного мозга, которая способна генерировать циркадные ритмы и настраивать работу "биологических часов".

Для проведения эксперимента специалисты решили поставить опыты на лабораторных мышах. Они использовали две группы грызунов, "молодую" и "старую", где в первой мышам было около двух месяцев, а во второй от 14 до 18. На клетки с грызунами ученые постоянно направляли свет и выяснили, что у второй группы мышей в глутаматном рецепторе, используемом для передачи световой информации, значительным образом упала возможность генерировать циркадные ритмы. Это происходит в связи с возрастными структурными изменениями в рецепторе, когда он хуже реагирует на свет.

Как заключили ученые, именно это и приводит к тому, что суперхиазматическое ядро теряет способность на одном и том же уровне поддерживать циркадные ритмы, из-за этого и происходят нарушения сна. Специалисты считают, что проведенное ими исследование сможет помочь пожилым людям, которым часто не удается нормально спать по ночам и тем, кого периодически мучает бессонница.